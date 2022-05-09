Надо не только накопить оружие, – эксперт объяснил, когда может начаться освобождение Херсона

Херсон уже около 2 месяцев находится под оккупацией россиян. И для его освобождения нужно не только накопить оружие, но и дождаться возможности наступления.

Об этом 24 канала рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

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Ягун говорит, что это сложный вопрос. По его мнению, это (освобождение Херсона – 24 канал) произойдет не раньше середины лета .

Генерал-майор запаса СБУ отмечает, что Украине нужно не только накопить оружие, но и понять, какими резервами оперирует враг.

ВСУ сейчас ведут изнурительные оборонительные бои. Это намеренная тактика – истощение противника, пытающегося наступать и таким образом провокация его задействовать все больше резервов.

Когда мы увидим, что резервы в России заканчиваются и враг реально не сможет больше наступать и начнет "окапываться", чтобы остаться на своих позициях, тогда надо будет думать о наступлении.

– заявил Виктор Ягун.

Но все это теоретическое высказывание. Что будет на самом деле – никто не знает. По его словам, сейчас мы видим вообще какие-нибудь парадоксальные вещи. Например, глава Николаевской ОВА рассказал, что оккупанты просто сбрасывают бомбы на поля или иногда они обстреливают своих.

В чем проблема для россиян? По мнению генерал-майора запаса, у них нет средств.

"Если в 2014 году у них были деньги, чтобы обещать пенсии, выплаты или помощь людям, то сейчас у них нет такой возможности. И вместо того, чтобы поддерживать фермеров, чтобы те перешли на их сторону, они просто воруют зерно", – добавил он. .

Виктор Ягун считает, что ничего у оккупантов в Херсоне не получится. Он говорит, чтобы сохранить свои позиции, им нужно держать огромное количество так называемой Росгвардии, чтобы хотя бы сделать имитации мирной жизни.

"Парад" оккупантов в Херсоне

9 мая россияне устроили в Херсоне празднование пропагандистского "Дня Победы". Для этого в парке Славы россияне едва собрали "массовку" – людей, готовых поднимать флаги несуществующего государства и страны-агрессора.

Они скандировали пророссийские возгласы и несли триколор вместе с советскими флагами. Общих планов съемки у горе-парада нет – только крупные, чтобы не показывать настоящих масштабов (а они мизерные).

В Херсонской области также проходили мероприятия оккупантов. В городах и селениях прошли мероприятия: митинги, возложение цветов, концерты. Местных жителей на них было немного. Основную часть участников составляли сами военные России.

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