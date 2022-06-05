Надо как-то объяснять солдатам, за что воюют, – Арестович об изменении российского командования

Спецоперация России в Украине затянулась. Еще и не принесла никаких значительных результатов или побед.

Арестович об изменении российского командования

Поэтому страна-агрессорка приняла решение сменить военное командование. Думает, что это поможет добиться успеха. Впрочем, как выразился советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", российская армия нуждается не столько в том, кто будет хорошо командовать, как в том, кто будет вдохновлять солдат.

Главное ВСУ борются за Северодонецк, успех нацгвардейцев на Востоке: основное за 101 день войны

Смена командования может означать, что у войск проблемы с морально-психологическим состоянием… Им нужен человек, который не просто будет руководить войсками, а вдохновлять их. Нужен человек, который найдет подход к солдатам,

– заявил Арестович.

Он добавил, что российская сторона уж очень истощена к этому 101 дню, ведь они точно не рассчитывали на такое долгое сражение. Поэтому Россия решила назначить того, кто более умело, чем простые красные командиры, будет вести солдат в бой. Им стал генерал Геннадий Жидко.

Вспомнил Арестович и о русских отказниках, число которых практически 40%. Говорит, это тоже могло послужить смене командования. Следует иметь такую личность, которая сможет объяснить солдатам за что воюют.

Напоследок спикер главы Офиса Президента сказал, что, скорее всего, сменили командование из-за неуспеха "спецоперации" – сильные потери в личном составе, никаких значительных побед на главных направлениях, в частности, не взяли Изюм, Попасну, Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут. Арестович подчеркивает, что это точно не тот эффект, которого ожидал Путин, поэтому решил сделать очередную ротацию.

Дворникова отстранили от командования

Президент России Владимир Путин назначил нового командующего войсками в Украине, генерала Александра Дворникова в апреле. Еще тогда это было расценено как признание провала плана России.

Больше недели назад команда Conflict Intelligence Team от источников среди солдат узнала, что вместо Дворникова операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко, бывший командующий Восточным военным округом, а ныне заместитель министра обороны России по военно-политической работе.

Так что, очевидно, Дворников не оправдал надежд , которые на него возложили в Кремле. При этом член команды расследователей Руслан Левиев отметил, что не знает причин устранения Дворникова и не может утверждать, что это стало результатом каких-либо его недоработок в ходе "спецоперации".

Стоит посмотреть – украинские военные уничтожили российскую станцию связи: видео