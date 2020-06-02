Нардепы от фракции "Слуга народа" недовольны работой главы МВД Арсена Авакова. Однако позиции некоторых народных избранников этой фракции все же достаточно разные. Член партии Евгений Шевченко призвал отправить министра в отставку, в то же время нардеп Александр Ткаченко заверил, что против такой инициативы.

Что говорят во фракции об Авакове

► Член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко заявил, что во фракции "практически все депутаты недовольны работой Министерства внутренних дел". Такое мнение он высказал 2 июня с трибуны Верховной Рады, сообщает 24 канал.

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Шевченко заверил, что практически все депутаты видят, что "это ни к чему не приведет и практически все чувствуют, что это ответственность лично каждого из нас перед нашими избирателями, перед нашими детьми, которые боятся выйти на улицу".

Я считаю, что этот беспредел надо прекращать, набраться сил, перестать бояться и сделать правильное решение – отправить Авакова в отставку,

– заявил член фракции.

► В то же время его коллега по фракции Александр Ткаченко заверил, что он против отставки Авакова и называет министра тем, "кто начал делать настоящие реформы".

Нет, не подпишу (инициативу нардепов об отставке – 24 канал). У меня отношение к министру связано с тем, сколько мы работали во время кризиса 2014 года, во время войны и последних выборов. Я считаю, что это тот министр, который начал делать настоящие реформы в МВД,

– сказал Ткаченко.

Он отметил, что у Авакова просто не может все удаваться и его могут "обвинять в последних ужасных событиях в Киевской области: в полицейском участке и Броварах". Однако, по словам нардепа, именно Аваков заинтересован в том, чтобы эти проблемы и вызовы убрать и двигаться дальше.

Обратите внимание! Фракция "Слуга народа" 1 июня 2020 года собралась на заседание, во время которого рассматривали вопрос кадровых назначений. В частности, депутаты от монобольшинства поддержали кандидатуру своего коллеги Александра Ткаченко на пост министра культуры Украины.

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Шевченко: Время Авакова вышло

Шевченко во время выступления в Раде добавил, что время главы МВД "вышло". По его словам, когда-то Аваков был, пожалуй, эффективным министром, но время меняется, и ситуация в стране изменилась, добавил нардеп.

"Поэтому я прошу всех народных депутатов, которым есть что сказать своим избирателям, которые не боятся, которые чувствуют ответственность перед народом Украины, присоединиться к этому движению против Авакова и покончить с этим беспорядком, которые на улицах Украины", – призвал Шевченко.

Что известно о сборе подписей за отставку Авакова

Заметим, что накануне Верховная Рада вызвала Авакова на заседание 5 июня, чтобы заслушать его отчет об изнасиловании в Кагарлыке и перестрелке в Броварах.

В то же время члены фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра и планируют зарегистрировать соответствующее постановление.

Показательно, что кроме фракции "Голос" в полном составе, по состоянию на 2 июня подписи поставили депутаты "Слуги народа". Среди подписантов – "слуги" Чернив, Василев, Богуцкая, Шевченко, Подгорная, Бондарь, Брагар, Жмеренецкий.



Подписи за отставку Авакова / Фото из телеграмм-канала Лещенко

Сбор подписей продолжается. Пока отмалчивается партия Порошенко "Европейская солидарность",

– сообщил в телеграм-канале экс-нардеп, бывший журналист и действующий глава Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Заметим, что эта акция имеет политический характер. Уволить министра возможно только по представлению премьер-министра, поскольку в Украине действует модель коалиционного правительства. В прошлом созыве Рады антикоррупционный комитет еще в 2015 году внес постановление об отставке Авакова, однако оно так и не было вынесено на голосование.

Почему Аваков остается?Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что пока "нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и который был бы не из нынешней правоохранительной системы". Поэтому, по его словам, альтернативы Авакову нет. Зеленский также недавно назвал Авакова "мощным министром".