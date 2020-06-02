Більшість нардепів від фракції "Слуга народу" незадоволені роботою голови МВС Арсена Авакова. У фракції закликають відправити міністра у відставку.

Що кажуть у фракції про Авакова

"Я зараз заявляю усій країні, всім громадянам, що у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою Міністерства внутрішніх справ", – заявив 2 червня з трибуни Верховної Ради член фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко, повідомляє 24 канал.

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Шевченко запевнив, що практично всі депутати бачать, що "це ні до чого не приведе і практично всі відчувають, що це відповідальність особисто кожного з нас перед нашими виборцями, перед нашими дітьми, які бояться вийти на вулицю".

Я вважаю, що цей безлад треба припиняти, набратися сили, перестати боятися і зробити правильне рішення – відправити Авакова у відставку,

– заявив член фракції.

Час Авакова вийшов

Шевченко додав, що час голови МВС "вийшов". Колись Аваков був, мабуть, ефективним міністром, але час змінюється, і ситуація в країні змінилася, додав нардеп.

"Тому я прошу всіх народних депутатів, яким є що сказати своїм виборцям, які не бояться, які відчувають відповідальність перед народом України, приєднатися до цього руху проти Авакова і покінчити з цим безладом, які є на вулицях України", – закликав Шевченко.

Підписи за відставку Авакова

Зауважимо, що напередодні Верховна Рада викликала Авакова на засідання 5 червня, щоб заслухати його звіт про зґвалтування у Кагарлику та перестрілку в Броварах.

Водночас члени фракції "Голос" почали збір підписів за відставку міністра і планують зареєструвати відповідну постанову.

Показово, що, крім фракції "Голос" в повному складі, станом на 2 червня підписи поставили депутати "Слуги народу". Серед підписантів – "слуги" Чернів, Василів, Богуцька, Шевченко, Підгірна, Бондар, Брагар, Жмеренецький.



Підписи за відставку Авакова / Фото з телеграм-каналу Лещенка

Збір підписів триває. Поки відмовчується партія Порошенко "Європейська солідарність",

– повідомив у телеграм-каналі екснардеп, ексжурналіст та чинний голова Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

Зауважимо, що ця акція має політичний характер. Звільнити міністра можливо тільки за поданням прем'єр-міністра, оскільки в Україні діє модель коаліційного уряду. У минулому скликанні Ради антикорупційний комітет ще в 2015 році вніс постанову про відставку Авакова, проте вона так і не була винесено на голосування.

Чому Аваков залишається? Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що поки "немає людини, яка може займатися питаннями безпеки, і яка була би не з нинішньої правоохоронної системи". Тому, за його словами, альтернативи Авакову немає. Зеленський також нещодавно назвав Авакова "потужним міністром".