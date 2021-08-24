Надо понимать, что и кому ты говоришь, – Беленюк ответил, является ли спорт вне политики

Многим людям очень хотелось бы, чтобы спорт был вне политики. Но дело в том, что он очень плотно в нее интегрирован.

Некоторые страны его используют как рычаги для пропаганды. Поэтому спортсменам нужно быть очень осмотрительными. Об этом в эфире 24 канала сказал украинский призер Олимпиады-2020 и политик Жан Беленюк.

Также читайте Несколько раз я едва не заплакал, – Беленюк отреагировал на парад и поздравил с Днем Независимости

По его словам, пропагандисты из разных стран очень сообразительны. Они умеют хорошо манипулировать и подменять понятия.

Беленюк: За каждым спортсменом следят тысячи камер

Причины поступков некоторых украинских спортсменов отличаются. Конечно, как заметил Беленюк, каждый случай надо разбирать отдельно.

"Но каждый спортсмен, который выступает на уровне Чемпионата мира или Олимпийских игр, должен понимать, что в это время за ним следят тысячи камер, людей. Конечно, нужно четко иметь понимание, что, как и кому ты говоришь", – сказал Беленюк.

Беленюк сказал, является ли спорт – вне политики

Со спортсменами надо проводить беседы

Нужно проводить, как считает украинский призер, со спортсменами профилактические беседы. А также – объяснять, что какие-то фотографии или слова могут повлиять на их восприятие на родине, в частности на фоне войны с Россией.

Когда ко мне кто-то приходит фотографироваться, я ставлю себя в ситуацию, когда общаюсь с нашими ребятами, которые служили или служат на фронте. Приятно ли было бы ему смотреть на тот снимок или слышать какие-то слова,

– сказал Беленюк.

Он вспомнил об олимпийской призерше Ярославе Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсмен уверен, что девушка таким поступком не озвучивала и не показывала свою политическую позицию. Но это стало поводом, чтобы таким жестом воспользоваться против нашей страны, учитывая вооруженный конфликт.

Магучих прокомментировала свою фотографию с россиянкой. Она подчеркнула, что ее действиями руководили эмоции.

"Я призываю всех спортсменов думать. У нас демократическая страна, и каждый имеет свое мнение относительно разных процессов. Но одно дело, когда ты сознательно делаешь какие-то действия, а другое – когда ты просто не знаешь, какие последствия могут быть от этих действий. Это 2 большие разницы", – сказал Беленюк.