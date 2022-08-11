Надо проследить за следующими "хлопками", – военный эксперт предположил, чем ударили по Крыму

В обществе идут активные дискуссии вокруг взрывов в Новофедоровке, что на территории временно оккупированного Крыма. Дальность от линии фронта более 200 километров, поэтому и интересно, каким оружием удалось достичь таких результатов.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он также отметил, что для того, чтобы подтвердить то или иное оружие, из которого поразили аэродром в Саках, нужно проследить за следующими "хлопками".

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По словам специалиста, версия об использовании системы "Гром" имеет право на существование, потому что иногда наш оборонно-промышленный комплекс умеет делать чудеса.

Из какого оружия ударили по аэродрому россии в Новофедоровке

"Если вдруг у нас появились снаряды к комплексу "Ольха", которые выстреляли еще в начале войны, то, возможно, у нас была возможность сделать более сложные ракеты", – говорит он.

По словам Ивана Киричевского, признавать это достаточно опасно, ведь оккупанты неоднократно били по заводам нашего оборонпрома.

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"Почему, по состоянию на сейчас, версия с системой "Гром" ("Сапсан"), выглядит так убедительно. Американские СМИ говорят о диверсии или украинской спецоперации и это очень приятно слышать, ведь наши ССО показывали высший пилотаж и при более тяжелых условиях", – говорит Киричевский.

Однако добавляет, что самими лишь диверсантами уничтожить авиационный полк и повредить аэродром – слишком фантастично.

Как отмечает военный эксперт, версия ISW относительно удара модифицированным "Нептуном" является сложной, ведь нужно изготавливать новую ракету и менять систему наведения.

Иван Киричевский военный эксперт Получение ракет ATACMS тоже может быть рабочей версией, ведь Алексей Данилов и другие говорили, что в случае получения Украиной таких ракет, никто не будет озвучивать это публично, а первыми узнают об этом россияне.

На аэродроме во временно оккупированном Крыму (Новофедоровка) сгорели самолеты

Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным рассказал, сколько воздушных судов было на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Он отметил, что там хранились:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР;

6 вертолетов;

1 Ил-76.

В то же время советник главы ОП добавил, что располагает видео, на котором можно увидеть уничтоженные вражеские самолеты. На материалах, по его словам, можно рассмотреть по меньшей мере два "приземленных" Су-24. Но мы даже не подозревали, что все будет гораздо масштабнее.

Подробнее о возможном оружии, которым ударили по аэродрому Новофедоровки: смотрите видео