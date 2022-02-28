Надо рассматривать полное закрытие неба, – Зеленский назвал число ракетных ударов по Украине

Во время вечерней речи 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно рассматривать полное закрытие неба для россиян.

Как отметил глава государства, – "зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией надо остановить немедленно".

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Я считаю, что надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов и вертолетов,

– заявил Зеленский.

За 5 дней вторжения по Украине нанесли:

56 ракетных ударов,

113 крылатых ракет.

Вот такая она – "братская дружба".