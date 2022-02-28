Надо рассматривать полное закрытие неба, – Зеленский назвал число ракетных ударов по Украине

28 февраля 2022 , 23:56
Читати новину українською

Во время вечерней речи 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно рассматривать полное закрытие неба для россиян.

Как отметил глава государства, – "зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией надо остановить немедленно".

К теме За это преступление точно будет трибунал, – Зеленский об обстреле Харькова

Я считаю, что надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов и вертолетов,
 – заявил Зеленский.

За 5 дней вторжения по Украине нанесли:

  • 56 ракетных ударов,
  • 113 крылатых ракет.

Вот такая она – "братская дружба".

 

Автор: Анастасія Кушпіт