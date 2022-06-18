Такое мнение в интервью озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. Этому обсуждению предшествовало то, что Еврокомиссия предоставила рекомендацию по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

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Данилов подчеркнул, что Россия выступает против того, чтобы Украина участвовала в тех или иных альянсах или союзах. Мы же никому не диктуем, не говорим: "Россия, не участвуйте в ОДКБ или в Евро-Азии".

Это какой-то такой язык, когда другая страна начинает указывать независимой стране, где она должна или не должна быть. Это не их дело. Это дело наших граждан нашей страны. У нас есть Конституция, в которой четко зафиксировано, что наше стремление к европейскому сообществу – это норма Конституции. Равно как и стремление к НАТО,

– отметил он.

Именно поэтому, по словам Данилова, Украина не должна обращать внимание на тех, кто что-то там придумывает, раздражать того Путина или нет.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее попытался объяснить вооруженную агрессию России. Он сказал, что россияне вторглись в Украину, чтобы показать Западу, что это преступление - втягивать Украину в НАТО. Однако открытым остается вопрос: почему для России вступление Финляндии и Швеции в НАТО не проблема, а именно Украина – это проблема?

"Надо спрашивать у этого, я извиняюсь, лошадь. Почему он считает, что они вообще должны нам указывать, куда нам нужно поступать?", - возмутился Данилов.

Вступление Украины в ЕС: что следует знать

После того как президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС, Европейский парламент одобрил заявку нашей страны .

В марте саммит ЕС поддержал европейское будущее Украины и призвал Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашей страны получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В апреле Украина передала первую часть опросника Еврокомиссии. 9 мая Владимир Зеленский показал главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен вторую часть опросника.

После рекомендации Еврокомиссии вопрос о кандидатстве Украины рассмотрит Европейский совет во время саммита ЕС 23 – 24 июня.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС – историческое решение для Европы. Она верит, что в будущем это решение будет рассматриваться как правильное и необходимое.