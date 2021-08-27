Такое заявление Эгилс Левитс сделал в интервью изданию. Латвийский президент объяснил, что для вступления в ЕС каждая страна должна достичь определенных стандартов в различных сферах.

Читайте также Нужно 20 лет работы, – президент Эстонии о том, когда Украина войдет в ЕС

Важность соблюдения стандартов в ЕС

Левитс отметил, что выполнение определенных условий важно для того, чтобы Евросоюз, который сейчас насчитывает 27 членов, работал как единое целое.

Если одна или несколько стран не достигают этих общих стандартов, это создает сложности и для других членов. Поэтому главная причина стремиться к вступлению – начать соответствовать этим стандартам,

– отметил политик.

Советы Левитса относительно вступления Украины в ЕС

Латвийский лидер добавил, что его страна поддерживает расширение Евросоюза. Он выразил уверенность, что Украина имеет те же ценности, "что и Латвия или Франция, или Испания".

Также Левитс рассказал, что в Евросоюзе есть страны, которые более открыты к принятию в состав ЕС таких стран, как Украина, Грузия и Молдова. Это – Латвия, Литва, Эстония и некоторые другие.

Но я вижу, что необходимо убеждать более скептически настроенных членов союза,

– добавил он.

Единственный путь, который позволит этого добиться, – реформы в Украине и других странах, которые стремятся вступить в ЕС.

Обратите внимание! Ранее президент Эстонии заявила, что Украине нужно еще 20 лет работы, чтобы вступить в Евросоюз. Ольга Стефанишина заявила, что такие высказывания Керсти Кальюлайд являются попыткой объяснить неготовность ЕС к расширению.