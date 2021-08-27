Таку заяву Егілс Левітс зробив в інтерв'ю виданню. Латвійський президент пояснив, що для вступу в ЄС кожна країна повинна досягнути певних стандартів у різних сферах.

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Важливість дотримання стандартів в ЄС

Левітс наголосив, виконання визначених умов є важливими для того, аби Євросоюз, який наразі налічує 27 членів, працював як єдине ціле.

Якщо одна або кілька країн не досягають цих спільних стандартів, це створює складнощі й для інших членів. Тож головна причина прагнути вступу – почати відповідати цим стандартам,

– зазначив політик.

Поради Левітса щодо вступу України в ЄС

Латвійський лідер додав, що його країна підтримує розширення Євросоюзу. Він висловив впевненість, що Україна має ті ж цінності, "що і Латвія або Франція, або Іспанія".

Також Левітс розповів, що є в Євросоюзі є країни, які більш відкриті до прийняття у склад ЄС таких країн, як Україна, Грузія та Молдова. Це – Латвія, Литва, Естонія та деякі інші.

Але я бачу, що необхідно переконувати більш скептично налаштованих членів союзу,

– додав він.

Єдиний шлях, який дозволить цього досягти, – реформи в Україні та інших країнах, які прагнуть вступити до ЄС.

Зверніть увагу! Раніше президентка Естонії заявила, що Україні потрібні ще 20 років роботи, аби вступити у Євросоюз. Ольга Стефанішина заявила, що такі висловлювання Керсті Кальюлайд є спробою пояснити неготовність ЄС до розширення.