Но не поблагодарил некоторых лидеров Запада. В частности, тех, кто не поддерживает наши стремления, чтобы Россия не могла больше бомбить украинские города и убивать украинских детей.

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Обращение Зеленского: Украина требует закрытия неба

"Работаем, чтобы Россия почувствовала последствия своих действий. Делаем все, чтобы наконец-то обезопасить наше небо", – сообщил Владимир Зеленский в обращении.

"Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию, собирают подписи, убеждают своих знакомых на Западе, пишут в соцсетях, организуют митинги", – подчеркнул украинский президент.

Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения. Либо закрыть украинское небо от российских ракет и бомб, либо дать нам боевые самолеты – чтобы мы все сделали сами,

– подытожил он.

Ведь "пауза без решения уже стала просто убийственной". Напомним, в этот день беспощадный враг разбомбил детскую больницу в Мариуполе. В городе уже несколько дней нет воды, еды, света, тепла и связи, а оккупанты не позволяют вывезти людей.

Полное видео вечернего обращения Зеленского от 9 марта:

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