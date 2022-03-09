Але не подякував деяким лідерам Заходу. Зокрема – тим, які не підтримують наші прагнення, щоб Росія не могла більше бомбити українські міста та вбивати українських дітей.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Звернення Зеленського: Україна вимагає закриття неба
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Повне відео вечірнього звернення Зеленського від 9 березня:
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Рятівники знешкоджують авіаційну бомбу