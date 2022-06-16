Генерал-майор Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко дал интервью проекту "Радио Свобода", в котором заверил, что ни в коем случае нельзя договариваться об отводе войск даже до позиций 24 февраля . Иначе Россия и дальше не откажется от военного захвата всей Украины.

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Территориальные уступки в пользу России создадут еще худшую ситуацию

По мнению генерал-майора Марченко, Вооруженные Силы Украины, безусловно, должны деоккупировать все наши территории в пределах международно признанных границ, в том числе и те, которые были захвачены Россией еще до полномасштабного вторжения.

Высокопоставленный военнослужащий рассказал, что у него уже спрашивали о подобном "политическом решении вопроса", когда речь пойдет о сдаче части украинских территорий для якобы прекращения боевых действий.

Нет, я говорю категорически – нет (территориальным уступкам России – ред. 24 канал). Нам нужно забирать всю землю, нам нужно забирать Луганск, Донецк, Херсон и Крым. Потому что дальше будет хуже . Если кто-то думает, что сейчас на этом все остановится, мы выдохнем и все будет хорошо – нет, это будет не так,

– подчеркнул Марченко.

Генерал-майор добавил, что в случае подобных договоренностей мы просто отпустим врага домой , он "залижет раны", сделает соответствующие выводы, подкорректирует свою боевую тактику и с новыми силами снова нападет на Украину. "И тогда уже непонятно, сможем ли мы это выдержать всей страной", - подытожил Дмитрий Марченко.

Напомним, что в вечернем обращении от 13 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина освободит все свои территории , в том числе и оккупированные Россией Херсон, Мариуполь и полуостров Крым.

Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый российский чиновник, захвативший драгоценную землю в Крыму, помнит – это не та земля, где им будет покой,

– подчеркнул тогда президент.

В последние дни Вооруженные Силы Украины демонстрируют чрезвычайно героические успехи на Южном направлении. 16 июня на позиции украинских войск в Херсонской области приехал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк . Он также подчеркнул, что с Россией нельзя договариваться по территориям, и нам нужно уволить все без исключения оккупированные россиянами украинские города и села.

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