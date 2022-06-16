Генерал-майор Збройних Сил України Дмитро Марченко дав інтерв'ю проєкту "Радіо Свобода", в якому запевнив, що у жодному разі не можна домовлятися про відведення військ навіть до позицій 24 лютого. Інакше Росія й надалі не відмовиться від військового захоплення усієї України.

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Територіальні поступки на користь Росії створять ще гіршу ситуацію

На думку генерал-майора Марченка, Збройні Сили України безумовно мають деокупувати усі наші території у межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема й ті, що були захоплені Росією ще до повномасштабного вторгнення.

Високопоставлений військовослужбовець розповів, що у нього вже запитували про подібне "політичне розв'язання питання", коли йтиметься про здачу частини українських територій для буцімто припинення бойових дій.

Ні, я кажу категорично – ні (територіальним поступкам Росії – ред. 24 канал). Нам треба забирати всю землю, нам треба забирати Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим. Тому що далі буде гірше. Якщо хтось думає, що зараз на цьому все зупиниться, ми видихнемо й усе буде гаразд – ні, це буде не так,

– наголосив Марченко.

Генерал-майор додав, що у випадку подібних домовленостей ми просто відпустимо ворога додому, він "залиже рани", зробить відповідні висновки, підкоригує свою бойову тактику й з новими силами знову нападе на Україну. "І тоді вже незрозуміло, чи зможемо ми це витримати всією країною", – підсумував Дмитро Марченко.

Нагадаємо, що у вечірньому зверненні від 13 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить всі свої території, зокрема й окуповані Росією Херсон, Маріуполь та півострів Крим.

Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І нехай кожен російський чиновник, який захопив дорогоцінну землю у Криму, пам'ятає – це не та земля, де їм буде спокій,

– наголосив тоді президент.

Додамо, що останніми днями Збройні Сили України демонструють надзвичайно героїчні успіхи на Південному напрямку. 16 червня на позиції українських військ у Херсонській області приїхав радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також наголосив, що з Росією не можна домовлятися щодо територій, і нам потрібно звільнити усі без винятку окуповані росіянами українські міста та села.

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