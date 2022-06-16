Бійці чекають на зброю від партнерів

Радник керівника Офісу Президента записав відео у знищеному селі на Херсонщині. Він розповів, що ворожі позиції розташовані всього за 3 – 4 кілометри.

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Політик наголосив, що з Росією не можна буде домовитися. Окупанти прийшли на українські землі не для того, щоб воювати за щось, а для знищення геть усього. Адже саме це є сутністю "русского міра". Подоляк вважає, що у разі, якщо Україна не правильно завершить війну, тобто не звільнить абсолютно всі території, то загарбники будуть постійно вертатися.

На Херсонщині радник керівника ОП зустрівся з українськими військовими та командувачем Оперативного командування "Південь" Андрієм Ковальчуком. Бійці розповіли політику, що вони готові до бою, однак не мають далекобійної зброї, яка може стріляти на понад 30 кілометрів. Саме у цьому озброєнні противник переважає наших захисників.

Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного – далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо росіян з півдня України,

– переконаний Подоляк.

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Останні новини з окупованої Херсонщини

15 червня в американському Інституті вивчення війни заявили, що українські воїни успішно атакували росіян на Півдні й змусили їх перейти в оборону. За даними дослідників, до тимчасово окупованих територій Херсонської області ЗСУ залишилося 18 кілометрів.

Згодом в ефірі національного телемарафону мер захопленого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що наші захисники максимально наблизилися до Херсону. Зокрема, до міста бійцям залишилося всього 10 – 15 кілометрів.

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