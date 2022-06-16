Бойцы ждут оружия от партнеров

Советник руководителя Офиса Президента записал видео в уничтоженном селе Херсонской области. Он рассказал, что вражеские позиции расположены всего в 3 – 4 километрах.

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Политик подчеркнул, что с Россией нельзя будет договориться. Оккупанты пришли на украинские земли не для того, чтобы воевать за что-то, а для уничтожения всего. Ведь именно это есть сущность "русского мира". Подоляк считает, что в случае если Украина не правильно завершит войну, то есть не освободит абсолютно все территории, то захватчики будут постоянно возвращаться.

В Херсонской области советник руководителя ОП встретился с украинскими военными и командующим Оперативного командования "Юг" Андреем Ковальчуком. Бойцы рассказали политику, что они готовы к бою, однако не имеют дальнобойного оружия, которое может стрелять более чем на 30 километров. Именно в этом вооружении противник превосходит наших защитников.

Наши ребята на местах, настроение боевое. Даже с ограниченными ресурсами отжимаем врага. Не хватает одного – дальнобойного оружия. В любом случае мы выбросим россиян с юга Украины,

– убежден Подоляк.

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Последние новости из оккупированной Херсонщины

15 июня в американском Институте изучения войны заявили, что украинские воины успешно атаковали россиян на Юге и вынудили их перейти в оборону. По данным исследователей, до временно оккупированных территорий Херсонской области ВСУ осталось 18 километров.

В последствии в эфире национального телемарафона мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что наши защитники максимально приблизились к Херсону. В частности, в город бойцам осталось всего 10 – 15 километров.

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