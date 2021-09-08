Надо выделять приоритеты – политолог сказал, Почему Украине не надо статуса союзника вне НАТО

Депутаты не поддержали обращение к Конгрессу США, чтобы получить статус основного союзника вне НАТО. Впрочем, приобретя его, Украина не получит большое преимущество.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по международным отношениям Александр Сушко. Как он отметил, рекомендации экспертов не требовать этот статус были обусловлены пониманием того, как это может трактовать американская сторона.

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Почему Украина может обойтись без статуса

По словам Сушко, если бы Украина автоматически имела статус привилегированного партнера за пределами НАТО, то это бы нам не помешало. Однако его нет.

Для того, чтобы получить такой статус, необходимо прилагать определенные дипломатические усилия, которые могут трактоваться как отказ от курса на полноценное членство в Альянсе.

По мнению политолога, если Украина будет просить предоставить ей статус Особого партнера вне НАТО, то такие действия могут оценить как отказ государства от членства в Альянсе.

С одной стороны не так уж и плохо иметь такой статус, но с другой – надо выделять приоритеты,

– заметил эксперт.

Если Украина уже определила, что ее целью является вступление в НАТО и выполнение необходимых критериев, то одновременно лоббировать статус партнерства за пределами альянса – не очень логично. Более того, международные партнеры могут трактовать это не в пользу государства.

Госпожа посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова призвала депутатов не голосовать за предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО, ведь цель нашего государства – полноценное членство.

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Сколько времени необходимо для вступления в НАТО

По словам Сушко, это зависит от большого количества факторов, которые Украина не может предсказать. Из-за этого пока и невозможно говорить о конкретных сроках.

"Это вопрос траектории пути. Понятно, что в условиях активного военного конфликта с Россией формальное членство является очень маловероятным, как и любое членство в организациях безопасности", – добавил эксперт.

Сушко объяснил, почему Украине не надо статуса союзника вне НАТО: смотрите видео

Что этому предшествовало