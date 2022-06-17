Путин прокомментировал обстрелы Донецка

Соответствующее заявление Путин сделал на одном из форумов в России, сообщают российские СМИ. В первую очередь российский лидер высказался по поводу обстрелов Донецка.

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В июне в оккупированном россиянами Донецке участились обстрелы, которых в предыдущие годы вообще не было. Известно, что Украина не обстреливает жилые кварталы Донецка и может нанести только точечные удары по военным объектам россиян. Следовательно, Донецк обстреливает именно Россия, о чем в социальных сетях неоднократно сообщали даже дончане.

Путин во время своей речи назвал обстрелы по жилым кварталам Донецка "бессмысленными ударами", которые, по его словам, связаны с тем, что линия разграничения, созданная 8 лет назад, является серьезным укрепленным районом.

Российский президент сообщил, что в этом направлении воюют местные жители. Он отметил, что речь идет о корпусах, которые сформированы из жителей Донецка и Луганска.

К сведению . Россия производит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса, забирая мужчин с улиц. Таких "солдатов" практически без ничего бросают на фронт, из-за чего на Донбассе протестуют женщины военных .

Вместе с тем, Путин заявил, что российские военные не будут штурмовать укрепрайоны под Донецком. Российский диктатор сказал, что, по мнению военных специалистов, штурм приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В этом случае речь идет о вооруженных силах России. В то же время, лидер России цинично не заметил, что штурм привел бы к жертвам среди мирного населения.

По словам Путина, под Донецком российские военные избрали другую тактику. Он сказал, что идет планомерная работа по заходу в тыл этих укрепрайонов, что требует времени.

Какая ситуация в Донецкой области

В Генштабе ВСУ 15 июня сообщили, что самая горячая ситуация у Бахмута и Славянска . Сообщалось, что россияне сосредотачивают свои усилия на продолжении наступления на Славянск. 17 июня в Генштабе ВСУ констатировали, что планы врага на Славянском направлении не изменились и там продолжаются бои.

В то же время в Генштабе ВСУ информировали, что наступление россиян на Бахмутском направлении остановилось . 17 июня на Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

16 июня Генштаб информировал, что на Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии столкновения .

Сообщалось, что главные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении. В то же время на Лиманском направлении кафиры обстреляли наши подразделения по ствольной артиллерии в районе Пискуновки.

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