Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ от 16 июня. В ведомстве подчеркнули, что самая горячая ситуация на Востоке. Да, на Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль всей линии столкновения.

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Враг перегруппируется и сковывает наши войска

Противник продолжает демонстрировать присутствие на Северском направлении. Это проявляется в сковывании действий подразделений Сил обороны Украины.

Враг осуществил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно,

– рассказали в Генштабе.

На Слобожанском направлении противник продолжает перегруппировать войска. Таким образом, русская армия стремится нарастить потенциал для будущего наступления.

Несколько пассивнее россияне ведут себя на Харьковском направлении. Здесь их основные усилия сосредоточены на содержании занятых рубежей. Чтобы сковать действия наших подразделений и не допустить перехода в наступление, за прошедшие сутки враг совершал интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе и по реактивным системам залпового огня. В результате атаки пострадал ряд населенных пунктов, в частности:

Базалиевка,

Уди,

Верхний Салтов.

На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, производит поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредотачивают на Бахмутском направлении, в то же время на Лиманском направлении оккупанты обстреляли наши подразделения из ствольной артиллерии в районе Пискуновки. Других активных действий зафиксировано не было.

На Северодонецком направлении российские кафиры продолжают обстреливать Вооруженные Силы Украины из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Последний остается главной целью врага.

Враг не прекращает попыток установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются,

– подчеркнули в Генштабе.

На Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

Веселое,

Соледарь,

Берестово,

Волчеяровка.

Систематические обстрелы фиксируют также на Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Чтобы ограничить действия наших подразделений враг открыл огонь в районах населенных пунктов

Новобахмутовка,

Водяное,

Первомайское,

Никольское,

Антоновка,

Гуляйполе,

Новополье,

Орехов.

Враг пытается перекрыть путь нашим войскам на Южнобужском и Таврическом направлениях. В настоящее время здесь российские захватчики сосредотачивают усилия на содержании занятых рубежей и продолжают совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

Обратите внимание. Наши военные эффективно провели работу на направлении Егоровка – Шевченко , где им удалось выявить диверсионно-разведывательную группу оккупанта. После этого ее искусно ликвидировали.

Почти 33 тысячи: что известно о потерях кафиров

С начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось уничтожить около 32 750 российских захватчиков . Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точные потери врага в зонах проведения активных боевых действий невозможно.

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