Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 16 червня. У відомстві підкреслили, що найгарячіша ситуація на Сході. Так, на Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж усієї лінії зіткнення.

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Ворог перегруповується та сковує наші війська

Противник продовжує демонструвати присутність на Сіверському напрямку. Це проявляється у сковуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно,

– розповіли у Генштабі.

На Слобожанському напрямку противник продовжує перегруповувати війська. Таким чином російська армія прагне наростити потенціал для майбутнього наступу.

Дещо пасивніше росіяни поводяться на Харківському напрямку. Тут їхні основні зусилля зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Аби скувати дії наших підрозділів та не допустити переходу у наступ, минулої доби ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки постраждала низка населених пунктів, зоарема:

Базаліївка,

Уди,

Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. З артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку, водночас на Лиманському напрямку окупанти обстріляли наші підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки. Інших активних дій зафіксовано не було.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати Збройні Сили України з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Останній залишається головною ціллю ворога.

Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають,

– підкреслили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів:

Веселе,

Соледар,

Берестове,

Вовчоярівка.

Систематичні обстріли фіксують також на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Щоб обмежити дії наших підрозділів, ворог відкрив вогонь в районах населених пунктів

Новобахмутівка,

Водяне,

Первомайське,

Микільське,

Антонівка,

Гуляйполе,

Новопіль,

Оріхів.

Ворог намагається перекрити шлях нашим військам на Південнобузькому та Таврійському напрямках. Наразі тут російські загарбники зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та продовжують удосконалювати інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

Зверніть увагу. Наші військові ефективно провели роботу на напрямку Єгорівка – Шевченко, де їм вдалось виявити диверсійно-розвідувальну групу окупанта. Після цього її майстерно ліквідували.

Майже 33 тисячі: що відомо про втрати окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось знищити приблизно 32 750 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати точні втрати ворога неможливо у зонах проведення активних бойових дій.

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