В настоящее время враг перегруппируется для возобновления наступления. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 15 июня.

Бои у Бахмута и Славянска: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте

ВСУ отбили атаку возле Николаевки

Наступление противника, благодаря действиям наших воинов, в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел,

– говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции ВСУ в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска.

Вблизи Устиновки российская армия нанесла авиаудар. Также кафиры штурмовали Золотое-3, Новолуганское, Берестовое, но тщетно. Они понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Сейчас захватчики штурмуют район Врубовки, бои продолжаются.

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Ситуация на Донбассе по состоянию на утро 15 июня: коротко

На Донецком направлении российские кафиры цинично обстреляли из артиллерии Устиновку, Тошковку, Нью-Йорк, Новомихайловку, Антоновку и Каменские Дачи.

На Лиманском направлении захватчики активных действий не вели. Они произвели артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маякова и Закотного.

На Северодонецком направлении враг обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины по минометам, артиллерии и реактивным системам залпового огня. Он атаковал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.

Украинские военные успешно отражают попытки штурма российских оккупантов в Северодонецке и Тошковце. Боевые действия по состоянию на утро 15 июня продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские воины отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел на ранее занятые позиции.

На Авдеевском направлении активные бои не зафиксированы. Россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Песков, Авдеевки, Ильинки, Марьинки, Антоновки, Червоного и Новоселки.

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