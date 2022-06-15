Наразі ворог перегруповується для поновлення наступу. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 15 червня.

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ЗСУ відбили атаку біля Миколаївки

Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов,

– мовиться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції ЗСУ в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська.

Поблизу Устинівки російська армія завдала авіаудару. Також окупанти штурмували Золоте-3, Новолуганське, Берестове, але марно. Вони зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції. Зараз загарбники штурмують район Врубівки, бої тривають.

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Ситуація на Донбасі станом на ранок 15 червня: коротко

На Донецькому напрямку російські окупанти цинічно обстріляли з артилерії Устинівку, Тошківку, Нью-Йорк, Новомихайлівку, Антонівку та Кам'янські Дачі.

На Лиманському напрямку загарбники активних дій не вели. Вони здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маякова та Закітного.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстріляв позиції Збройних Сил України з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Він атакував цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

Українські військові успішно відбивають спроби штурму російських окупантів у Сєвєродонецьку та Тошківці. Бойові дії станом на ранок 15 червня тривають.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському напрямку активних боїв не зафіксовано. Росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Пісків, Авдіївки, Іллінки, Мар’їнки, Антонівки, Червоного та Новосілки.

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