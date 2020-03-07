Надо дать людям уверенность, что ЕС ждет Украину, – Зеленский

Президент Украины отметил, что украинцам необходимо видеть четкие европейские перспективы государства.

В интервью британскому изданию The Guardian Зеленский отметил, что люди на самом деле не верят в слова. Он уточнил, что "они верят только в течение определенного времени", зато потом они начинают искать действия.

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По мнению президента Украины, Ангела Меркель понимает такую ​​его позицию. Он также утверждает, что установил теплые отношения с президентом Франции. Хотя Зеленский опасается недавних упоминаний Эммануэля Макрона о необходимости теплых отношений с Москвой.

Что известно о сближении Макрона с Путиным?

• за последний месяц президент Франции Эммануэль Макрон провел как минимум два телефонных разговора с Владимиром Путиным. Известно, что они говорили об Украине и войне на Донбассе;



• ранее он заявлял, что война в Украине не станет препятствием для улучшения отношений Франции с Россией. По мнению Макрона, отношения с Россией нужно развивать, несмотря на конфликты с соседями РФ. Французский лидер подчеркивал, что долго размышлял о возможности изменить отношение к президенту России Владимиру Путину;



• кроме этого, европейские политические обозреватели утверждают, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского к уступкам Путину;



• одновременно Макрон поддержал отраслевые санкции ЕС против России.

Зеленский отметил, что было удивительным опытом с Украины наблюдать за Brexit.

Это похоже на то, как группа людей за столом проводит вместе хороший вечер. Если кто-то не хочет сидеть за столом, то он обязательно испортит вечеринку. А потом за дверью стоят люди, звонят в дверной звонок, стучат, и через глазок им говорят: "Да, вы можете присоединиться, но возвращайтесь в следующий раз!", И они все еще стучат снаружи, когда вечеринка закончена,

– прокомментировал глава государства в интервью.

Brexit – это выход Великобритании из ЕС. Слово происходит от английских Britain (Великобритания) и Exit (выход).

В интервью президент признался, что ему "трудно слышать" о том, что его приглашение в Белый дом все еще готовится.

Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча,

– рассказал Владимир Зеленский.



Владимир Зеленский на обложке The Guardian / Фото The Guardian