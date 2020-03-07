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      Надо дать людям уверенность, что ЕС ждет Украину, – Зеленский

      - Читати новину українською

      Президент Украины отметил, что украинцам необходимо видеть четкие европейские перспективы государства.

      В интервью британскому изданию The Guardian Зеленский отметил, что люди на самом деле не верят в слова. Он уточнил, что "они верят только в течение определенного времени", зато потом они начинают искать действия.

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      По мнению президента Украины, Ангела Меркель понимает такую ​​его позицию. Он также утверждает, что установил теплые отношения с президентом Франции. Хотя Зеленский опасается недавних упоминаний Эммануэля Макрона о необходимости теплых отношений с Москвой.

      Что известно о сближении Макрона с Путиным?
      • за последний месяц президент Франции Эммануэль Макрон провел как минимум два телефонных разговора с Владимиром Путиным. Известно, что они говорили об Украине и войне на Донбассе;

      • ранее он заявлял, что война в Украине не станет препятствием для улучшения отношений Франции с Россией. По мнению Макрона, отношения с Россией нужно развивать, несмотря на конфликты с соседями РФ. Французский лидер подчеркивал, что долго размышлял о возможности изменить отношение к президенту России Владимиру Путину;

      • кроме этого, европейские политические обозреватели утверждают, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского к уступкам Путину;

      • одновременно Макрон поддержал отраслевые санкции ЕС против России.

      Зеленский отметил, что было удивительным опытом с Украины наблюдать за Brexit.

      Это похоже на то, как группа людей за столом проводит вместе хороший вечер. Если кто-то не хочет сидеть за столом, то он обязательно испортит вечеринку. А потом за дверью стоят люди, звонят в дверной звонок, стучат, и через глазок им говорят: "Да, вы можете присоединиться, но возвращайтесь в следующий раз!", И они все еще стучат снаружи, когда вечеринка закончена,
      – прокомментировал глава государства в интервью.

      Brexit – это выход Великобритании из ЕС. Слово происходит от английских Britain (Великобритания) и Exit (выход).

      В интервью президент признался, что ему "трудно слышать" о том, что его приглашение в Белый дом все еще готовится.

      Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча,
      – рассказал Владимир Зеленский.


      Владимир Зеленский на обложке The Guardian / Фото The Guardian

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Великобритания Brexit Эммануэль Макрон Ангела Меркель Владимир Зеленский
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