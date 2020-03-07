Треба дати людям впевненість, що ЄС чекає на Україну, – Зеленський

Президент України зазначив, що українцям необхідно бачити чіткі європейські перспективи держави.

В інтерв'ю британському виданню. The Guardian Зеленський наголосив, що люди, насправді, не вірять у слова. Він уточнив, що "вони вірять лише протягом певного часу", натомість згодом вони починають шукати дії.

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На думку президента України, Ангела Меркель розуміє таку його позицію. Він також стверджує, що встановив теплі відносини з президентом Франції. Хоча Зеленський побоюється нещодавніх згадок Еммануеля Макрона про необхідність тепліших відносин з Москвою.

Що відомо про зближення Макрона з Путіним?

• за останній місяць президент Франції Еммануель Макрон провів щонайменше дві телефонні розмови з Володимиром Путіним. Відомо, що вони говорили про Україну та війну на Донбасі;



• раніше він заявляв, що війна в Україні не стане перешкодою для покращення відносин Франції з Росією. На думку Макрона стосунки з Росією потрібно розвивати, попри конфлікти з сусідами РФ. Французький лідер наголошував, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до президента Росії Володимира Путіна;



• крім цього, європейські політичні оглядачі стверджують, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну;



• водночас Макрон підтримав галузеві санкції ЄС проти Росії.

Зеленський відзначив, що було дивним досвідом з України спостерігати за Brexit.

Це схоже на те, як група людей за столом проводить разом хороший вечір. Якщо хтось не хоче сидіти за столом, то він обов'язково зіпсує вечірку. А потім за дверима стоять люди, дзвонять у дверний дзвінок, стукають, і через вічко їм кажуть: "Так, ви можете приєднатися, але повертайтеся наступного разу!", і вони все ще стукають зовні, коли вечірка закінчена,

– прокоментував очільник держави в інтерв'ю.

Brexit – це вихід Великої Британії з ЄС. Слово походить від англійських Britain (Британія) та Exit (вихід).

В інтерв'ю президент зізнався, що йому "важко чути" про те, що його запрошення до Білого дому все ще готується.

Я людина, яка працює в терміни. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я б хотів, щоб у нас була плідна зустріч,

– розповів Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський на обкладинці The Guardian / Фото The Guardian