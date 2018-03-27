Надо ли ждать третью мировую, – экс-министр иностранных дел Украины Огрызко

27 марта 2018 ответ Москве объявили и в НАТО – там сокращают российскую дипломатическую миссию на треть и планируют выдворить семерых дипломатов. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, который занимал должность с 2007 по 2009 год, заверил, что России нечем отвечать на санкции, кроме зеркальных действий.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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Экс-министр считает, что единственный инструмент, который остался у России – это ядерная дубинка, которой она периодически размахивает. Он заверил, что ядерное сдерживание базируется на том, что каждая из сторон понимает – это самоубийство, суицид.

Если ты нажимаешь кнопку и посылаешь ракеты в ту сторону, через несколько секунд такие же ракеты летят в твою сторону. Это взаимное уничтожение. Поэтому даже такие не вполне в своем уме люди, которые сидят в Кремле, понимают, что такой шаг для них самих будет последним,

– добавил Огрызко.

Также он подтвердил, что не стоит ждать третьей мировой, ведь она нереальна.

"Надо ожидать, что под давлением, в том числе и сегодняшних событий, новых санкций, российское руководство наконец поймет, что у него остается, собственно, две опции. Первая – вернуться к здравому смыслу и начать работать с другими странами на основе международного права. Также выйти из Крыма, выйти с Донбасса, заплатить по счетам за то, что они здесь наделали. Выйти из Сирии, прекратить вмешиваться в дела демократических стран. Прекратить заниматься коррупцией. Тогда есть шанс, что Россию когда-то через некоторое время вернут к цивилизованному общению", – прокомментировал экс-министр иностранных дел.

Напомним, Великобритания, заручившись поддержкой Германии и Франции, смогла убедить более половины лидеров стран Евросоюза выдворить российских дипломатов.