21:47
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
1°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, сьогодні
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, сьогодні
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Чи треба чекати на третю світову, – екс-міністр закордонних справ України Огризко

481 Читать новость на русском
Володимир Огризко
Володимир Огризко / lb.ua

27 березня 2018 року відповідь Москві оголосили і в НАТО – там скорочують російську дипломатичну місію на третину і планують видворити сімох дипломатів. Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, який був на посаді з 2007 до 2009 року, запевнив, що Росії немає чим відповідати на санкції, окрім дзеркальних дій.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Дипломатичний жест солідарності з боку України виглядає як знущання, – Безсмертний

Екс-міністр вважає, що єдиний інструмент, який залишився в Росії – це ядерна палиця, якою вона періодично розмахує. Він запевнив, що ядерне стримування базується на тому, що кожна зі сторін розуміє – це самовбивство, суїцид.

Якщо ти натискаєш кнопку і посилаєш ракети в той бік, через кілька секунд такі ж ракети летять у твій бік. Це взаємне знищення. Тому навіть такі не цілком сповнені розуму люди, які сидять сьогодні в Кремлі, розуміють, що такий крок для них самих буде останнім,
– додав Огризко.

Також він ствердив, що не варто чекати третьої світової, адже вона не є реальною.

"Треба чекати, що під тиском, зокрема, і сьогоднішніх подій, нових санкцій, російське керівництво нарешті зрозуміє, що у нього залишається, власне, дві опції. Перша – повернутися до здорового глузду і почати працювати з іншими країнами на засадах міжнародного права. Також вийти з Криму, вийти з Донбасу, заплатити по рахунках за те, що вони тут наробили. Вийти з Сирії, припинити втручатися у справи демократичних країн. Припинити займатися корупцією. Тоді є шанс, що Росію колись через деякий час повернуть до цивілізованого спілкування", – прокоментував екс-міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Велика Британія, заручившись підтримкою Німеччини та Франції, змогла переконати понад половину лідерів країн Євросоюзу видворити російських дипломатів.

Теги: Новини України Новини політики Видворення російських дипломатів Новини Росії Володимир Путін війна Війна на Донбасі Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
сьогодні, 21:01 Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
Яніна Ткачук 1010
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
сьогодні, 20:01 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 522
Готівковий курс валют 27 березня: євро лізе вгору
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 27 березня: євро лізе вгору
301
Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
сьогодні, 19:01 Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
Інна Жолобович 660
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 17:21 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
4476
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук