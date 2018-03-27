Чи треба чекати на третю світову, – екс-міністр закордонних справ України Огризко

27 березня 2018 року відповідь Москві оголосили і в НАТО – там скорочують російську дипломатичну місію на третину і планують видворити сімох дипломатів. Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, який був на посаді з 2007 до 2009 року, запевнив, що Росії немає чим відповідати на санкції, окрім дзеркальних дій.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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Екс-міністр вважає, що єдиний інструмент, який залишився в Росії – це ядерна палиця, якою вона періодично розмахує. Він запевнив, що ядерне стримування базується на тому, що кожна зі сторін розуміє – це самовбивство, суїцид.

Якщо ти натискаєш кнопку і посилаєш ракети в той бік, через кілька секунд такі ж ракети летять у твій бік. Це взаємне знищення. Тому навіть такі не цілком сповнені розуму люди, які сидять сьогодні в Кремлі, розуміють, що такий крок для них самих буде останнім,

– додав Огризко.

Також він ствердив, що не варто чекати третьої світової, адже вона не є реальною.

"Треба чекати, що під тиском, зокрема, і сьогоднішніх подій, нових санкцій, російське керівництво нарешті зрозуміє, що у нього залишається, власне, дві опції. Перша – повернутися до здорового глузду і почати працювати з іншими країнами на засадах міжнародного права. Також вийти з Криму, вийти з Донбасу, заплатити по рахунках за те, що вони тут наробили. Вийти з Сирії, припинити втручатися у справи демократичних країн. Припинити займатися корупцією. Тоді є шанс, що Росію колись через деякий час повернуть до цивілізованого спілкування", – прокоментував екс-міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Велика Британія, заручившись підтримкою Німеччини та Франції, змогла переконати понад половину лідерів країн Євросоюзу видворити російських дипломатів.