"Надоел": Ходорковский досрочно проголосовал на выборах против Путина

Российский оппозиционер, основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах российского президента и испортил бюллетень надписью "Путин #надоел".

Об этом он рассказал в своем Тwitter.

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"Специально съездил на избирательный участок за 700 километров, чтобы начать протестную акцию "Путин #надоел", – написал он.

Кроме того, оппозиционер призвал российских граждан присоединяться к его акции и показал фото испорченного бюллетеня.

Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию «Путин #надоел ». Присоединяйтесь! pic.twitter.com/9EK25xB6Cf — Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 марта 2018 г.

Напомним, 18 марта в Российской Федерации запланированы президентские выборы. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Поэтому Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.