"Надоел": Ходорковский досрочно проголосовал на выборах против Путина
Российский оппозиционер, основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах российского президента и испортил бюллетень надписью "Путин #надоел".
Об этом он рассказал в своем Тwitter.
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"Специально съездил на избирательный участок за 700 километров, чтобы начать протестную акцию "Путин #надоел", – написал он.
Кроме того, оппозиционер призвал российских граждан присоединяться к его акции и показал фото испорченного бюллетеня.
Напомним, 18 марта в Российской Федерации запланированы президентские выборы. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Поэтому Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.