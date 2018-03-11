"Набрид": Ходорковський достроково проголосував на виборах проти Путіна

Російський опозиціонер, засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський достроково проголосував на виборах російського президента та зіпсував бюлетень написом "Путін #набрид".

Про це він розповів у своєму Тwitter.

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"Спеціально з'їздив на виборчу дільницю за 700 кілометрів ,щоб розпочати протестну акцію "Путін #набрид", – написав він.

Окрім того, опозиціонер закликав російських громадян приєднуватися до його акції та показав фото зіпсованого бюлетеню.

Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию «Путин #надоел ». Присоединяйтесь! pic.twitter.com/9EK25xB6Cf — Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 марта 2018 г.

Нагадаємо, 18 березня у Російській Федерації заплановані президентські вибори. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.