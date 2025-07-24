У Орбана снова скандируют о ненависти к венграм: МИД посоветовал не комментировать надписи на лифтах
- Венгерская партия Виктора Орбана обвинила Украину в нападениях на венгров Закарпатья, опубликовав фото антивенгерских надписей на лифте в Мукачево.
- Представитель МИД Украины Георгий Тихий ответил, опубликовав фото с надписями, призывающими не комментировать надписи на лифтах и не искать врага в Украине.
В партии Виктора Орбана снова обвинили Украину в нападениях на венгров на Закарпатье. Там поделились кадрами с антивенгерскими призывами на дверях неизвестного лифта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение лидера фракции Фидес в венгерском парламенте Мате Кочиша.
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Что известно об очередном выпаде Венгрии в сторону Украины?
Мате Кочиш утверждает, что в Мукачево на дверях и стенах якобы появились надписи, призывающие к "убийству венгров". В подтверждение он прикрепил к сообщению фото, на которых видно оскорбительные надписи в сторону граждан Венгрии.
Хватит разжигания ненависти! Мы осуждаем любые антивенгерские действия и выступаем в защиту венгров Закарпатья!
– написал он.
На инцидент уже отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий. Он публиковал фото, на которых видно двери лифта с надписями: "Не комментируйте надписи на лифтах" и "Не ищите врага в Украине".
"Месседж МИД Украины в доступной для венгерского парламентария форме", – отметил представитель ведомства.
Сообщение венгерского политика и украинский ответ / фото МИД
Заметим, что это уже не первый выпад Венгрии в сторону Украины. В частности, недавно Виктор Орбан на своей странице в фейсбук сообщил о поджоге церкви на Закарпатье. Он добавил фото, где видно надпись "Мадьяров на ножи" на стене святыни.