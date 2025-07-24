У Орбана снова скандируют о ненависти к венграм: МИД посоветовал не комментировать надписи на лифтах

В партии Виктора Орбана снова обвинили Украину в нападениях на венгров на Закарпатье. Там поделились кадрами с антивенгерскими призывами на дверях неизвестного лифта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение лидера фракции Фидес в венгерском парламенте Мате Кочиша.

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Что известно об очередном выпаде Венгрии в сторону Украины?

Мате Кочиш утверждает, что в Мукачево на дверях и стенах якобы появились надписи, призывающие к "убийству венгров". В подтверждение он прикрепил к сообщению фото, на которых видно оскорбительные надписи в сторону граждан Венгрии.

Хватит разжигания ненависти! Мы осуждаем любые антивенгерские действия и выступаем в защиту венгров Закарпатья!

– написал он.

На инцидент уже отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий. Он публиковал фото, на которых видно двери лифта с надписями: "Не комментируйте надписи на лифтах" и "Не ищите врага в Украине".

"Месседж МИД Украины в доступной для венгерского парламентария форме", – отметил представитель ведомства.

Сообщение венгерского политика и украинский ответ / фото МИД

Заметим, что это уже не первый выпад Венгрии в сторону Украины. В частности, недавно Виктор Орбан на своей странице в фейсбук сообщил о поджоге церкви на Закарпатье. Он добавил фото, где видно надпись "Мадьяров на ножи" на стене святыни.