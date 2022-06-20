Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 18 июня украинские защитники из 72 механизированной бригады сбили в Донецкой области из старого переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" российский штурмовик Су-25 воздушных сил России. Также украинским защитникам удалось захватить в плен пилота самолета.

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Украинцы быстро установили личность оккупанта – им оказался майор воздушно-космических сил России Андрей Федорчуков. На допросе Федорчуков признался, что также является наемником частной военной компании "Вагнер". Российский оккупант рассказал, что он участвует в убийствах украинцев за гонорар наемника – 205 тысяч рублей в месяц.

Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки являлся ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировки украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен – он понимает, что наемник и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К "вагнеровцам" в Украине особое отношение, у этих руки по локоть в крови, они специалисты по убийству мирных жителей,

– рассказал Бутусов.

Он добавил, что у российских боевиков-летчиков есть серьезные проблемы с навигацией. У Федорчукова, по словам Бутусова, был с собой навигатор Гармин и смартфон с программой Пронебо, чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ПКС РФ.

Журналист заявил, что многие россияне пользуются американскими навигационными средствами, что свидетельствует о недоверии к "отечественному" военному продукту. Бутусов подчеркнул, что данные из американских "Гарминов" о передвижении вооруженных сил оккупантов были бы очень ценны.

Также журналист отметил, что из-за больших потерь боевых самолетов, вертолетов и личного состава воздушных сил, ПС России начали нанимать пилотов, которых у них уже не хватает.

Очевидно, пленный наемник "Вагнера" ​​– это важный приз. Стоит показать, какие страшные последствия приводит российский воздушный террор.

– подытожил Бутусов.

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