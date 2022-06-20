Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 18 червня українські захисники з 72 механізованої бригади збили на Донеччині зі старого переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" російський штурмовик Су-25 повітряних сил Росії. Також українським оборонця вдалося захопити в полон пілота літака.

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Українці швидко встановили особу окупанта – ним виявився майор повітряно-космічних сил Росії Андрій Володимирович Федорчуков. На допиті Федорчуков зізнався, що також є найманцем приватної військової компанії "Вагнер". Російський окупант розповів, що він бере участь у вбивствах українців за гонорар найманця – 205 тисяч рублів на місяць.

Федорчуков на допиті показав, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він робив вильоти на бомбардування українських міст. Федорчуков дуже сподівається на обмін – він розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини. До "вагнерівців" в Україні особливе ставлення, у цих руки по лікоть у крові, вони фахівці з убивства мирних жителів,

– розповів Бутусов.

Він додав, що у російських бойовиків-льотчиків є серйозні проблеми з навігацією. У Федорчукова, за словами Бутусова, був із собою навігатор Гармін, і смартфон із програмою Пронебо, щоб мати більш точну навігацію, ніж бортові навігаційні засоби ПКС РФ.

Журналіст заявив, що багато росіян користуються американськими навігаційними засобами, що свідчить про недовіру до "вітчизняного" військового продукту. Бутусов підкреслив, що дані з американських "Гармінів" про пересування збройних сил окупантів були б дуже цінними.

Також журналіст зазначив, що через великі втрати бойових літаків, гелікоптерів та особового складу повітряних сил, ПС Росії почали наймати пілотів, яких в них вже не вистачає.

Вочевидь, полонений найманець "Вагнера" ​​– це важливий приз. Варто показати які страшні наслідки призводить російський повітряний терор,

– підсумував Бутусов.

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