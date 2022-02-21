"И на*ера они здесь нужны": как россияне в соцсетях реагируют на беженцев с ОРДЛО
Источник:телеграм Дениса Казанского
Россияне не слишком радуются из-за "эвакуации" в их страну украинцев из Донбасса. Они цинично заявляют, что лучше бы людей отвезли в Сибирь.
Россияне ждут "массовых ограблений и изнасилований"
Жители Ростовской области не разделяют радость Владимира Путина по поводу "эвакуации" украинцев. О комментариях, распространяемых в местных интернет-сообществах, рассказал журналист Денис Казанский.
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Часто говорят, что в Украине плохо относятся к переселенцам из Донбасса. Но поверьте, такой вакханалии я не видел за 8 лет войны ни в одной украинской группе. Ни киевляне, ни львовяне, ни жители других регионов Украины никогда не писали о переселенцах с такой единодушной ненавистью,
– поделился впечатлениями Казанский.
Что россияне пишут об "эвакуированных"
- "И на*ера они здесь нужны Лугандо*ы недобитые. Выслать их вагонами в Магадан".
- "Ну ждем массовых изнасилований, ограблений и так далее. Чего еще ждать от сепаратистов?"
- "Только не у Ростов, пожалуйста. У нас область большая. Полузаброшенных сел и хуторов много. Пусть там переждут. В городе самом места мало".
- "В Сибирь везите. Пусть там е*ашат и отрабатывают весь хлеб, а не на халяву жить, как они все привыкли".
- "Ужас, зачем к нам? Работы нет. Воровать будут?".
- "А что Ростов готов кормить этот сброд?"
Добавим, что некоторые люди все-таки отмечали, что "война может затронуть каждого". В то же время жители оккупированных территорий также отметились комментариями: "Судя по комментариям сразу видно, какая она Россия. Лучше останусь в своей Макеевке и подохну здесь".
Реакция россиян на беженцев из Донбасса / Скриншот Дениса Казанского
Россияне возмущаются эвакуацией жителей Донбасса / Скриншот Дениса Казанского
Главное об "эвакуации" в Россию
- 18 февраля русские наемники объявили эвакуацию населения Донбасса в Россию. Мол, людям угрожают Вооруженные силы Украины, хотя именно боевики обстреливают жилые районы.
- Владимир Путин пообещал всем "беженцам" по 10 тысяч рублей. Кстати, до сих пор никто эти деньги не получил.
- Сначала людей бросили на произвол судьбы. Они всю ночь просидели в холодных автобусах в поселке Красный Десант Неклиновского района. Люди находились без еды, воды и нормального туалета.
- Впоследствии часть людей поместили в спортзал, а других – в тесных палатках российского МЧС. Хотя обещали – курорты и санатории.
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Полный текст публикации Дениса Казанского в телеграме:
Гостеприимные жители Ростовской области радуются прибытию "беженцев" из Донбасса. Почитал их паблики – там жесть, конечно. Часто говорят, что в Украине плохо относятся к переселенцам из Донбасса. Но поверьте, такой вакханалии я никогда не видел за восемь лет войны ни в одной украинской группе. Ни киевляне, ни львовяне, ни жители других регионов Украины никогда не писали о переселенцах с такой единодушной ненавистью.