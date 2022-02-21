"И на*ера они здесь нужны": как россияне в соцсетях реагируют на беженцев с ОРДЛО

Россияне не слишком радуются из-за "эвакуации" в их страну украинцев из Донбасса. Они цинично заявляют, что лучше бы людей отвезли в Сибирь.

Россияне ждут "массовых ограблений и изнасилований"

Жители Ростовской области не разделяют радость Владимира Путина по поводу "эвакуации" украинцев. О комментариях, распространяемых в местных интернет-сообществах, рассказал журналист Денис Казанский.

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Часто говорят, что в Украине плохо относятся к переселенцам из Донбасса. Но поверьте, такой вакханалии я не видел за 8 лет войны ни в одной украинской группе. Ни киевляне, ни львовяне, ни жители других регионов Украины никогда не писали о переселенцах с такой единодушной ненавистью,

– поделился впечатлениями Казанский.

Что россияне пишут об "эвакуированных"

"И на*ера они здесь нужны Лугандо*ы недобитые. Выслать их вагонами в Магадан".

"Ну ждем массовых изнасилований, ограблений и так далее. Чего еще ждать от сепаратистов?"

"Только не у Ростов, пожалуйста. У нас область большая. Полузаброшенных сел и хуторов много. Пусть там переждут. В городе самом места мало".

"В Сибирь везите. Пусть там е*ашат и отрабатывают весь хлеб, а не на халяву жить, как они все привыкли".

"Ужас, зачем к нам? Работы нет. Воровать будут?".

"А что Ростов готов кормить этот сброд?"

Добавим, что некоторые люди все-таки отмечали, что "война может затронуть каждого". В то же время жители оккупированных территорий также отметились комментариями: "Судя по комментариям сразу видно, какая она Россия. Лучше останусь в своей Макеевке и подохну здесь".

Реакция россиян на беженцев из Донбасса / Скриншот Дениса Казанского

Россияне возмущаются эвакуацией жителей Донбасса / Скриншот Дениса Казанского

Главное об "эвакуации" в Россию

18 февраля русские наемники объявили эвакуацию населения Донбасса в Россию. Мол, людям угрожают Вооруженные силы Украины, хотя именно боевики обстреливают жилые районы.

Владимир Путин пообещал всем "беженцам" по 10 тысяч рублей. Кстати, до сих пор никто эти деньги не получил.

Сначала людей бросили на произвол судьбы. Они всю ночь просидели в холодных автобусах в поселке Красный Десант Неклиновского района. Люди находились без еды, воды и нормального туалета.

Впоследствии часть людей поместили в спортзал, а других – в тесных палатках российского МЧС. Хотя обещали – курорты и санатории.

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Полный текст публикации Дениса Казанского в телеграме:

Гостеприимные жители Ростовской области радуются прибытию "беженцев" из Донбасса. Почитал их паблики – там жесть, конечно. Часто говорят, что в Украине плохо относятся к переселенцам из Донбасса. Но поверьте, такой вакханалии я никогда не видел за восемь лет войны ни в одной украинской группе. Ни киевляне, ни львовяне, ни жители других регионов Украины никогда не писали о переселенцах с такой единодушной ненавистью.