Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. К тому же российские войска находятся на полигонах Беларуси.
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Российские войска в Беларуси и приграничных областях
По словам Наева, к действиям на северном направлении российские захватчики привлекают две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и Брянской и Курской областях. Их общая численность – около 17 тысяч человек.
На полигонах Беларуси также сохраняется присутствие вражеских войск общей численностью около 2 800 человек. На белорусских военных аэродромах до сих пор находятся самолеты и вертолеты воздушно-космических сил вооруженных сил России.
Несмотря на это, мы продолжаем усиливать Северную группировку войск, готовим резервы. Осуществляем мониторинг обстановки, перевооружаемся в более современные иностранные образцы, совершенствуем длительные фортификационные сооружения, повышаем плотность минирования территории пограничных полос, учим людей,
– отметил Наев.
Существует ли угроза повторного наступления из Беларуси
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявлял, что России нужна территория Беларуси для подготовки своих мобилизованных. К тому же Кремль использует белорусскую территорию для политического давления.
Буданов подчеркнул, что по состоянию на данный момент никаких угроз повторного наступления с территории Беларуси нет. Он напомнил, что неоднократно заявлял о том, что информация об угрозе из Беларуси – преувеличена.