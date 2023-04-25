Во вторник, 25 апреля, Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный свод информации о российско-украинской войне. В нем акцентировано внимание на потерях России, которые снизились в апреле 2023 года примерно на 30% (по сравнению с февралем и мартом).

Смотрите также Еще почти 700 окупантов не вернутся домой: потери врага по состоянию на 25 апреля

Враг ожидает контрнаступления

Собственно, если в марте враг терял в среднем 776 солдат ежедневно, то в апреле этот показатель упал до 568 оккупантов.

Потери России, скорее всего, уменьшились, поскольку их (оккупантов – 24 Канал) попытка зимнего наступления не достигла поставленных целей. Российские силы сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям,

– допустили в ведомстве.

Обратите внимание! В Британии констатировали, что ссылаются в своих выводах на официальные данные Генштаба, однако не могут проверить методологию подсчета потерь врага командованием украинской армии. Несмотря на это, общая тенденция очевидна.

Россия запасает оружие и боится