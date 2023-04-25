У вівторок, 25 квітня, Міністерство оборони Великої Британії опублікувало щоденне зведення інформації стосовно російсько-української війни. У ньому акцентована увага на втратах Росії, які знизились у квітні 2023 приблизно на 30% (порівняно з лютим та березнем).

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Ворог очікує на контрнаступ

Власне, якщо у березні ворог втрачав у середньому 776 солдатів щодня – то у квітні цей показник впав до 568 окупантів.

Втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня (окупантів – 24 Канал) спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей. Російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій,

– припустили у відомстві.

Зверніть увагу! У Британії констатували, що посилаються у своїх висновках на офіційні дані Генштабу, однак не мають змоги перевірити методологію підрахунку втрат ворога командуванням української армії. Попри це, загальна тенденція – очевидна.

Росія запасає зброю та боїться