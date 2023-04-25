Про це повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. До того ж російська війська є на полігонах Білорусі.

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Російські війська у Білорусі та прикордонних областях

За словами Наєва, до дій на північному напрямку російські загарбники залучають два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та у Брянській та Курській областях. Їхня загальна чисельність – близько 17 тисяч осіб.

На полігонах Білорусі також зберігається присутність ворожих військ загальною чисельністю близько 2 800 осіб. На білоруських військових аеродромах досі перебувають літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил збройних сил Росії.

Попри це, ми продовжуємо підсилювати Північне угруповання військ, готуємо резерви. Здійснюємо моніторинг обстановки, переозброюємося на більш сучасні іноземні зразки, вдосконалюємо тривалі фортифікаційні споруди, підвищуємо щільність мінування території прикордонних смуг, навчаємо людей,

– зазначив Наєв.

Чи існує загроза повторного наступу з Білорусі

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов заявляв, що Росії потрібна територія Білорусі для підготовки своїх мобілізованих. До того ж Кремль використовує білоруську територію для політичного тиску.

Буданов наголосив, що станом на зараз жодних загроз повторного наступу з території Білорусі немає. Він нагадав, що неодноразово заявляв про те, що інформація про загрозу з Білорусі – перебільшена.