Наев посетил подразделения, которые защищают позиции недалеко от Запорожья

Сергей Няев посетил подразделения, которые обороняют украинские позиции недалеко от Запорожья. Он не только пообщался с военными, но ознакомился с их бытом.

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Няев во время рабочего визита побывал в Запорожье. У него была возможность лично пообщаться с украинскими военными, а также обсудить ситуацию на этом участке фронта.

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Ознакомился с бытом и помог решить неотложные проблемы

Сергей Няев не только пообщался с бойцами. У него еще и была возможность лично почувствовать, каков быт наших защитников. Также он помог решить неотложные проблемы, с которыми столкнулись военные.

Генерал-лейтенант отметил, что ситуация в северо-восточной и юго-восточной операционных зонах остается напряженной. В то же время она является контролируемой. И хотя оккупанты как днем, так и ночью стреляют по нашим позициям, украинские военные дают им достойный отпор.

Он добавил, что захватчики наносят как ракетные, так и бомбовые удары по населенным пунктам. Не прекращают они и обстрелы из тяжелого вооружения.

Генерал-лейтенант пообщался с военными и поблагодарил их за службу:

Низко кланяюсь каждому военнослужащему, который защищает Украину, за смелость, храбрость, отвагу и мастерство. Мы продолжаем усиливать оборону и выполнять задачи по защите государства,

– подчеркнул Наев.

Кроме того, он выразил благодарность волонтерам и небезразличным гражданам, помогающим как военным, так и гражданскому населению.

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