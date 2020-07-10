В Украине действительно не производят патронов – завод, который делал это раньше, расположен на оккупированной территории Луганской области. Но несмотря на это Вооруженные силы Украины обеспечены большинством боеприпасов.

Украинские военные обеспечены большинством необходимых для ведения боевых действий на Донбассе боеприпасов. Об этом убедительно заявил вечером 9 июля в эфире " Право на власть " командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

К теме ВСУ постоянно наготове не дать ступить враждебном сапогу на украинскую землю, – Наев

В Украине до сих пор нет собственного производства патронов

Отсутствие собственного патронного производства сказывается на обеспеченности боеприпасами Вооруженных сил Украины. Однако речь идет лишь о некоторых видах дефицитных боеприпасов, которых мало по сравнению с потребностями военных для ведения текущих боевых действий на Донбассе.

Такое действительно есть. Но соответствующие закупки Министерством обороны Украины осуществляются у соответствующих партнеров, и такие поставляются,

– отметил командующий ОС.

Единственным производителем боеприпасов для стрелкового оружия в Украине, напомним, был Луганский патронный завод. Он расположен на данный момент на оккупированной территории Луганской области.

Большинство боеприпасов в ВСУ есть в достаточном количестве

Наев уверяет, что обеспечение патронами военных Объединенных Сил на территории Донецкой и Луганской областей и группировок, расположенных на Таврическом направлении (у оккупированного Россией Крыма) – на достаточном уровне.

Что касается патронов к стрелковому оружию: эти патронов нам хватит на много времени. Что касается артиллерийских боеприпасов: их тоже хватает – как к танкам, так и к боевым машинам пехоты,

– отметил Сергей Наев.

"Для ведения боевых действий хватает. Я отвечаю за свои слова", – подытожил он.