В Україні дійсно не виготовляють патронів – завод, який робив це раніше, розташований на окупованій території Луганської області. Та попри це Збройні сили України забезпечені більшістю боєприпасів.

Українські військові забезпечені більшістю необхідних для ведення бойових дій на Донбасі боєприпасів. Про це переконливо заявив увечері 9 липня в ефірі "Право на владу" командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

До теми ЗСУ постійно напоготові не дати ступити ворожому чоботу на українську землю, – Наєв

В Україні досі немає власного виробництва патронів

Відсутність власного патронного виробництва позначається на забезпеченості боєприпасами Збройних сил України. Однак мовиться лише про деякі види дефіцитних боєприпасів, яких замало у порівнянні з потребами військових для ведення поточних бойових дій на Донбасі.

Таке дійсно є. Але відповідні закупівлі Міністерством оборони України здійснюються у відповідних партнерів, і такі постачаються,

– зазначив командувач ОС.

Єдиним виробником боєприпасів для стрілецької зброї в Україні, нагадаємо, був Луганський патронний завод. Він розташований на наразі окупованій території Луганської області.

Більшість боєприпасів в ЗСУ є в достатній кількості

Наєв запевняє, що забезпечення набоями військових Об'єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей та угруповань, розташованих на Таврійському напрямку (біля окупованого Росією Криму) – на достатньому рівні.

Що стосується набоїв до стрілецької зброї: цих набоїв нам вистачить на багато часу. Що стосується артилерійських боєприпасів: їх також вистачає – як до танків, так і до бойових машин піхоти,

– наголосив Сергій Наєв.

"Для ведення бойових дій вистачає. Я відповідаю за свої слова", – підсумував він.

Наєв також розповів і про ситуацію в Криму, і про ймовірний напад Росії на Херсонщину: про це читайте у матеріалі 24 каналу.