Наев озвучил сумму, которую получают украинские бойцы за службу на передовой

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые воюют на передней линии обороны на оккупированном Донбассе, получают 15-17 тысяч гривен в месяц.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью газете "Высокий замок".

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Военнослужащий на передней линии получает 15-17 тысяч гривен. Понимаю, что это недостаточные деньги за риск жизнью. Зарплаты военных зависят от экономической ситуации в государстве. Государство платит своим защитникам сейчас столько, сколько сейчас может,

– рассказал он.

По словам генерал-лейтента, такую сумму бойцам платят не так давно, а раньше зарплаты были еще меньше.

"Основная мотивация украинских бойцов – не деньги. Таких, кто идет в армию ради денег, здесь презрительно называют гастарбайтерами", – добавил Наев.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что украинские военнослужащие на передовой на оккупированном Донбассе получают не меньше 20 тысяч гривен в месяц.