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Наєв озвучив суму, яку отримують українські бійці за службу на передовій

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Українські бійці на Донбасі отримують 15-17 тисяч
Українські бійці на Донбасі отримують 15-17 тисяч / Фото з відкритих джерел

Військовослужбовці Збройних сил України, які воюють на передній лінії оборони на окупованому Донбасі, отримують 15-17 тисяч гривень у місяць.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю газеті "Високий замок".

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Військовослужбовець на передній лінії отримує 15-17 тисяч гривень. Розумію, що це недостатні гроші за ризик життям. Зарплати військовим залежать від економічної ситуації у державі. Держава платить своїм захисникам наразі стільки, скільки зараз може,
– розповів він.

За словами генерал-лейтента, таку суму бійцям платять не так давно, а раніше зарплати були ще меншими.

"Основна мотивація українських бійців – не гроші. Таких, хто йде в армію заради грошей, тут зневажливо називають заробітчанами", – додав Наєв.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко розповів, що українські військовослужбовці на передовій на окупованому Донбасі отримують не менше 20 тисяч гривень у місяць.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Гроші
Джерело: 24 Канал
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