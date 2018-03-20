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Наев рассказал о тактике войск, вовлеченных в Операции Объединенных сил

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Наев рассказал о тактике войск, вовлеченных в Операции Объединенных сил
Наев рассказал о тактике войск, вовлеченных в Операции Объединенных сил / Фото из свободных сетей

Командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал об изменениях, которые будут внесены в тактику войск, вовлеченных в Операции Объединенных сил.

Об этом он сказал в интервью изданию "Укринформ".

Так, Наев отметил, что тактика — это формы и способы действий мелких подразделений, а Операция Объединенных сил — это уже уровень оперативного искусства, то есть, более высокого.

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"Законом Украины четко прописано, в частности, в статье 4-й, что целями государственной политики, а военная операция — это продолжение государственной политики, — является освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и восстановление на этих территориях конституционного строя, защита законных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, обеспечение единства, независимости и территориальной целостности Украины. Поэтому Операция Объединенных сил будет иметь именно такую ​​цель, обеспечивать государственную политику, которая определена Законом" — рассказал Наев.

О тактике мы сейчас не будем говорить. Уверен, что взводы, роты, батальоны и бригады Вооруженных Сил Украины, — они тактически обучены. Мы провели столько учений, что этого будет достаточно этим подразделениям и частям, чтобы вести любые виды боевых действий,
— убежден командующий Объединенных сил.

Напомним, 16 марта Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные Силы Украины Сергей Наев
Источник: 24 Канал
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