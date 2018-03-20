Наєв розповів про тактику військ, залучених до Операції Об'єднаних сил

Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв розповів про зміни, які будуть внесені до тактики військ, залучених до Операції Об'єднаних сил.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Так, Наєв зазначив, що тактика – це форми і способи дій дрібних підрозділів, а Операція Об'єднаних сил – це вже рівень оперативного мистецтва, тобто, більш високого.

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"Законом України чітко прописано, зокрема, у статті 4-й, що цілями державної політики, а військова операція – це продовження державної політики, – є звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та відновлення на цих територіях конституційного ладу, захист законних прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення єдності, незалежності та територіальної цілісності України. Тому Операція Об'єднаних сил матиме саме таку мету, забезпечуватиме державну політику, яка визначена Законом", – розповів Наєв.

Про тактику ми зараз не будемо вести мову. Впевнений, що взводи, роти, батальйони і бригади Збройних Сил України, – вони тактично навчені. Ми провели стільки навчань, що цього буде достатньо цим підрозділам і частинам, щоб вести будь-які види бойових дій,

– висловив переконання командувач Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 16 березня Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил.