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Наєв розповів про тактику військ, залучених до Операції Об'єднаних сил

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Наєв розповів про тактику військ, залучених до Операції Об'єднаних сил
Наєв розповів про тактику військ, залучених до Операції Об'єднаних сил / Фото з вільних мереж

Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв розповів про зміни, які будуть внесені до тактики військ, залучених до Операції Об'єднаних сил.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Так, Наєв зазначив, що тактика – це форми і способи дій дрібних підрозділів, а Операція Об'єднаних сил – це вже рівень оперативного мистецтва, тобто, більш високого.

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"Законом України чітко прописано, зокрема, у статті 4-й, що цілями державної політики, а військова операція – це продовження державної політики, – є звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та відновлення на цих територіях конституційного ладу, захист законних прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення єдності, незалежності та територіальної цілісності України. Тому Операція Об'єднаних сил матиме саме таку мету, забезпечуватиме державну політику, яка визначена Законом", – розповів Наєв.

Про тактику ми зараз не будемо вести мову. Впевнений, що взводи, роти, батальйони і бригади Збройних Сил України, – вони тактично навчені. Ми провели стільки навчань, що цього буде достатньо цим підрозділам і частинам, щоб вести будь-які види бойових дій,
– висловив переконання командувач Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 16 березня Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил.

Теги: Новини України Збройні Сили України Сергій Наєв Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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