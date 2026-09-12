Россия попала в пассажирский поезд на вокзале в Луцке

Днем 12 сентября российский дрон атаковал ж/д вокзал в Луцке. В результате попадания загорелся пассажирский поезд.

Благодаря своевременной эвакуации пассажиров и железнодорожников в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Что известно об атаке на поезд в Луцке?

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Волынской ОВА Роман Романюк, тревогу в регионе объявили в 14:47, а уже после 15:00 в областном центре раздались взрывы.

Военные заранее предупреждали о движении множества вражеских целей в направлении Луцка.

По данным местных телеграм-каналов, росийский беспилотник поразил состав пассажирского поезда, находившийся на путях вокзала. В месте попадания сразу возник сильный пожар в вагонах.

Представители компании "Укрзализныця" сообщили, что вражескую угрозу удалось вовремя зафиксировать и минимизировать ее последствия для людей.

На данный момент – попадания в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой УЗ и эвакуации пассажиров – ни одного пострадавшего,

– отметили в компании.

Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский подтвердил, что возгорание после удара удалось быстро локализовать, а среди гражданского населения нет раненых или погибших.

Последствия атаки на вокзал в Луцке / Фото ГСЧС

Напомним, что утром Россия впервые нанесла удар по АЗС на Западе Украины.