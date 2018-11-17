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      Наезд на пограничника на Закарпатье: в полиции поделились первыми успехами

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      На Закарпатье задержали мужчину, который переехал пограничника в селе Деловое
      На Закарпатье задержали мужчину, который переехал пограничника в селе Деловое / Пресс-служба Нацполиции Закарпатья

      Правоохранители Закарпатья задержали 34-летнего жителя Рахова, которого подозревают в том, что он в ночь на 16 ноября в селе Деловое сбил автомобилем пограничника, после чего скрылся с места происшествия.

      24 канал сообщал, что на Закарпатье возле границы с Румынией контрабандисты совершили наезд на начальника пограничного пункта, в результате чего тот получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но злоумышленники успели убежать.

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      Впоследствии, как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Закарпатской области, правоохранителям удалось задержать причастного к покушению на жизнь пограничника.

      Так, 34-летний житель Рахова является подозреваемым в действиях против здоровья и жизни работника пограничной службы. Также задержанному инкриминированы преступные действия по статье УК о покушении на жизнь сотрудника пограничной службы, в связи с выполнением им служебных обязанностей по охране государственной границы.

      Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, и доставили последнего в суд для рассмотрения ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Напомним, в начале ноября похожий случай произошел на Буковине – здесь около 20 контрабандистов напали на сотрудников Госпогранслужбы. К слову, после столкновения контрабандисты скрылись, оставив четыре ящика с сигаретами.

      Теги: Новости Закарпатья Криминальные новости Полиция Госпогранслужба Новости Украины
      Источник: 24 канал
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