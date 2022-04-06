Ответную информацию на заседании рассказал премьер Денис Шмыгаль. Он заверил, что власти работают над восстановлением критической инфраструктуры.

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"Нафтогаз" получит кредит на восстановление

Денис Шмыгаль объяснил, что значительные повреждения получила критическая инфраструктура. Речь идет о газопроводах, линиях электропередач, водоснабжении.

"Нафтогаз" поможет профинансировать восстановление такой инфраструктуры. Через "Ощадбанк" компании будет предоставлен кредит на 4,5 миллиарда гривен,

– рассказал Шмыгаль.

В правительстве объяснили, что это также позволит "Нафтогазу":

закупать газ;

обеспечивать его дальнейшую добычу;

платить налоги и дивиденды в бюджет

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