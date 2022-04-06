Відповідну інформацію на засіданні розповів прем'єр Денис Шмигаль. Він запевнив, що влада працює над відновленням критичної інфраструктури.

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"Нафтогаз" отримає кредит на відновлення

Денис Шмигаль пояснив, що значних пошкоджень зазнала критична інфраструктура. Мовиться про газопроводи, лінії електропередач, водопостачання.

"Нафтогаз" допоможе профінансувати відновлення такої інфраструктури. Через "Ощадбанк" компанії буде надано кредит на 4,5 мільярда гривень,

– розповів Шмигаль.

В уряді пояснили, що це також дозволить "Нафтогазу":

закуповувати газ;

забезпечувати його подальший видобуток;

платити податки й дивіденди в бюджет.

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