"Нафтогаз" опроверг фейки оккупантов на Херсонщине о подорожании газа

9 марта 2022 , 01:45
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"Нафтогаз" в фейсбуке

Российские орки каждый раз отмечаются новыми нелепыми фейками. На этот раз хотели наврать о росте цены на газ для Херсонщины.

Такие фейки оккупанты взялись распространять в Геническом районе. Компания "Нафтогаз" отреагировала и опровергла эту ложь.

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Опровергаем эти данные. Часть информации, которая рассылается с неизвестных адресов, действительно является сообщением компании, но с датой рассылки июль 2021 года. Часть фейковой информации сфабрикована неизвестными людьми и распространяется в местных чатах и группах в соцсетях,
– заявили в "Нафтогазе".

Там уверяют, что не вносили изменения в тарифный план "Фиксированный". Он перестанет действовать 30 апреля 2022 года. Сейчас все клиенты по этому тарифному плану получают газ по цене 7,96 гривны за метр кубический с НДС, без стоимости доставки.

В компании также заверили, что не будут применять никаких штрафов или отключений клиентов от газоснабжения на время войны.

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Автор: Оксана Княжик