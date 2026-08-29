"Нафтогаз" и предприятие из Днепра договорились об урегулировании миллиардной задолженности

Группа "Нафтогаз" и коммунальное предприятие Днепровского городского совета "Теплоэнерго" согласовали механизм, который поможет урегулировать задолженность за потребленный природный газ. Сумма задолженности составила около 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в компании.

Что известно о договоренности?

Группа "Нафтогаз" отметила, что достигла соглашения с коммунальным предприятием Днепровского городского совета "Теплоэнерго". Компании реструктуризируют задолженность за потребленный природный газ в размере около 1 миллиарда гривен.

Стороны заявили, что нашли эффективный механизм, который поможет урегулировать долг, и согласовали взаимовыгодные условия. "Нафтогаз" получит дополнительные средства, которые сможет использовать для закупки необходимых на зиму объемов импортного газа и восстановления поврежденных Россией объектов. "Теплоэнерго" сможет сосредоточиться на эффективной подготовке к отопительному сезону.

"Нафтогаз" заинтересован в системном урегулировании задолженности за потребленный газ и открыт для переговоров со всеми предприятиями теплоснабжения. Убежден, что этот подход может стать практическим решением и для других компаний и регионов,

– заявил исполняющий обязанности председателя правления Сергей Федоренко.

В компании подчеркнули, что данное соглашение имеет важное значение для обеспечения стабильной работы системы теплоснабжения в Днепре. В переговорах по урегулированию задолженности приняли участие:

городские власти Днепра;

Днепропетровская областная военная администрация;

Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Напомним, что в среду, 26 августа, российские войска нанесли удары УАБами по критической инфраструктуре Херсона. Под атакой врага оказалась городская ТЭЦ, которая является основным источником тепла для жителей.