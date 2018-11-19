"Нафтогаз" готов выделить деньги для монетизации субсидий, – Коболев

Монетизация субсидий является определяющей для эффективной реформы энегросектора. НАК "Нафтогаз Украины" готов выделять средства для ее осуществления.

Об этом заявил глава госкомпании Андрей Коболев на ІІІ Украинском нефтегазовом энергетическом форуме.

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Так, Коболев отметил, что монетизация субсидий сейчас является "ключевым вопросом".

Это непосредственный фактор для экономии у потребителей. Нафтогаз готов давать деньги для монетизации субсидий и помочь с системой верификации абонентов,

– сказал он.

Глава "Нафтогаза" также добавил, что нет проблем с персональными данными – для проведеннчя процедуры не нужны фамилии, только номер учетного прибора.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.

Что такое "монетизация субсидий"? Речь идет о превращении процесса предоставления льгот в форме "скидки" на оплату коммунальных услуг гражданам в процесс выплаты "живыми" деньгами за сэкономленные ресурсы – то есть газ, электроэнергию и тому подобное. Экономия будет считаться по показателям, превышающим нормы потребления. Потребителю придется оплачивать полную стоимость коммунальных услуг уже фактически из "своего кармана" – так как средства от государства будут поступать на специальный счет, предназначенный только для оплаты коммунальных услуг, и раз в год, при условии отсутствия задолженностей, остаток средств можно будет снять со счета и потратить по своему усмотрению.